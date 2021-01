Oakley fait une incursion dans le gaming avec des lunettes pour joueurs

Ce partenariat permet de profiter d'une collection baptisée Oakley x Turtle Beach, avec la disponibilité (dans un premier temps) de deux produits. On retrouve notamment les montures Metalink RX, qui se déclinent en noir et gris, et qui disposent de branches adaptées aux casques gaming. Pour chaque commande, Oakley concevra alors des lentilles de jeu Prizm personnalisées, en fonction des corrections de chacun.

À cela s'ajoute une série limitée de lunettes de soleil Frogskins Lite, affichées à 152 €. Celles-ci arborent cette fois-ci les couleurs de Turtle Beach, couplée à des lentilles de contact Ruby Iridium Prizm d'Oakley.