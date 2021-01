CES 2021 : JBuds Frames de JLab, ou comment transformer vos lunettes en appareil audio True Wireless

À l'instar des Bose Frames, et contrairement à d'autres lunettes du même genre, JLab propose une architecture sonore avec haut-parleur

électrodynamiques (ce que l'on retrouve sur les casques et enceintes) de 16 mm, et non un système à conduction osseuse. L'avantage est de bénéficier d'une certaine aération dans l'écoute, et d'un niveau de basses potentiellement correct. Mais là encore, le placement des écouteurs sera crucial. JBuds Frames intègrent surtout un système d'égaliseurs prédéfinis, ce qui permettra d'adapter son écoute à la situation ou à ses préférences.