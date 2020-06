Les mises à jour Call of Duty reportées, "le moment ne s'y prête pas" explique Activision

Via Twitter, l'éditeur américain confirme que les saisons 4 de Call of Duty: Modern Warfare et de Warzone (attendues initialement demain), ainsi que la saison 7 de Call of Duty: Mobile sont repoussées à une date ultérieure.

Activision explique : « Bien que nous ayons tous hâte de jouer aux nouvelles saisons de Modern Warfare, Warzone et Mobile, le moment ne s'y prête pas. Nous avons décalé les lancements de la saison 4 de Modern Warfare et de la saison 7 de Call of Duty: Mobile à des dates ultérieures. À l'heure actuelle, il est temps que ceux qui défendent l'égalité, la justice et le changement puissent être vus et entendus. Nous sommes à vos côtés… »