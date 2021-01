Meilleur lancement de l'histoire (de la licence) pour Football Manager 2021

Il aura fallu à peine plus d'un mois pour permettre à Football Manager 2021 de s'écouler à plus d'un million d'exemplaires. C'est en effet ce que confirme Miles Jacobson, le CEO de Sports Interactive, et qui fait de cet opus 2021 le meilleur lancement de l'histoire de la licence Football Manager.

Disponible sur PC, Nintendo Switch, Android et iOS, Football Manager 2021 est également disponible sur les consoles Xbox, au grand dam d'ailleurs des joueurs PlayStation…