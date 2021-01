Crytek (Crysis) travaillerait sur un FPS ambitieux

Depuis la sortie de Ryse: Son of Rome en 2013 sur Xbox One, Crytek n'a plus vraiment brillé sur la scène vidéoludique. Le studio s'est spécialisé dans la réalité virtuelle avec Robinson The Journey ou encore The Climb avant de proposer Hunt: Showdown, un titre exclusivement multijoueur assez anecdotique. Mais avec la sortie récente de Crysis Remastered, Crytek souhaite vraisemblablement revenir à sa licence de cœur.