Crysis Next : le futur Battle Royale à la première personne sera gratuit

Ces informations au sujet de Crysis Next ne sont pas venues seules. En effet, un Ryse Next (une suite à Ryse: Son of Rome, sorti en 2013 sur Xbox One) serait lui aussi en chantier chez Crytek. Crysis VR, Hunt Mobile ou encore Robinson 2 pourraient même voir le jour dans un avenir plus ou moins proche. Affaire à suivre…