Star Citizen organise son plus gros événement gratuit à ce jour

En projet depuis 2012, Star Citizen en est à sa troisième alpha. Initialement financé par une campagne de crowdfunding lancée sur Kickstarter, le jeu a continué au fil des ans de bénéficier du soutien financier de « backers » et de joueurs. A la date du 20 novembre, ce sont pas moins de 318 millions de dollars qui ont été amassés par Cloud Imperium Games – ce qui en fait le projet de ce genre le plus cher et certainement le plus ambitieux du jeu vidéo.