Genshin Impact revoit son système de monétisation, mais cela ne convient pas à tous les joueurs

Si un tel changement permet aux joueurs réguliers de profiter pleinement de ces ressources, les autres joueurs se retrouveront tout de même désavantagés. Celles et ceux n'ayant que peu de temps à consacrer au jeu perdront les résines de trop, tandis que les joueurs les plus assidus n'en auront pas assez à dépenser quotidiennement.

Le studio chinois miHoYo prévoit donc également un futur correctif laissant la possibilité de se connecter pour « condenser » une partie de cette résine afin de la dépenser un autre jour. Toutefois, même dans ce cas, le problème initial de la quantité limitée de résine pourra inciter les plus acharnés à débourser de la monnaie réelle pour optimiser leur ressource.

Certains joueurs en sont ainsi venu à la conclusion que ce système de résine ne fonctionnerait tout simplement pas et suggèrent de le revoir en profondeur, voire de le supprimer.

Si malgré tout cet Action-RPG Free-to-Play mâtiné de Breath of the Wild vous intéresse, sachez qu'il est disponible sur PS4, PC et smartphones (Android et iOS), avec possibilité de sauvegarde partagée entre les plateformes.