Starbreeze Studios reprend le développement de Payday 3

Récemment, le compte Twitter officiel de la licence a partagé un visuel inédit et quelques informations. Tout d'abord, nous apprenons que le développement de Payday 3 a bel et bien repris. Ce dernier avait été stoppé à la suite de gros soucis au sein du studio. Deux haut placés de l'entreprise ont été accusés puis arrêtés à cause d'une affaire de délit d'initié. Starbreeze a ensuite dû subir une restructuration.