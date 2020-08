Age of Empires III Definitive Edition envahira Steam et le Xbox Game Pass dès le 15 octobre

Malgré l'arrivée « prochaine » d'Age of Empires IV et le fait qu'il ait été moins apprécié que les deux précédents opus, Age of Empires III va à son tour passer par la case Definitive Edition. En effet, Age of Empires III : Definitive Edition a été annoncé lors de la Gamescom et il ne traînera pas à arriver sur nos PC : le 15 octobre prochain.

Cette date concerne bien évidemment le Windows Store et Steam, où le jeu sera vendu 19,99 euros (les précommandes sont déjà lancées pour les plus impatients et les Insiders pourront le tester avant la sortie), mais également le Xbox Game Pass PC. Notez que si vous possédez déjà le jeu original sur Steam vous pourrez profiter d'une réduction de 25 %, tandis qu'une collection regroupant les trois jeux en Definitive Edition sera de la partie à 44,99 euros.

Comme pour les précédentes Definitive Edition, Microsoft promet une partie graphique retravaillée jusqu'en 4K avec une interface modernisée, mais aussi de la musique et des sons améliorés ainsi que du multijoueurs en cross-play.

Mais ce n'est pas tout, puisque deux nouvelles civilisations seront ajoutées (Incas et Suédois), aux côtés de deux nouveaux modes de jeu (des batailles historiques et des défis « l'Art de la Guerre »).