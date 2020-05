Sea of Thieves et tous ses DLC jetteront l'ancre sur Steam le 3 juin

Le jeu Sea of Thieves, signé Rare, sera disponible dans quelques jours sur la plateforme Steam. Jusqu'à présent, le jeu était proposé uniquement sur Xbox One et via le Windows Store.



Sea of Thieves passe le cap des 10 millions de joueurs depuis sa sortie Lire aussi :

Cap sur Steam pour Sea of Thieves

Disponible sur Xbox One et Windows depuis le mois de mars 2018, Sea of Thieves va très bientôt jeter l'ancre sur Steam. Le jeu est en effet prévu pour le 3 juin prochain sur la plateforme de Valve.

Un Sea of Thieves qui sera évidemment livré avec tous les contenus additionnels déjà proposés sur les versions actuelles, y compris le récent « Ships of Fortune » du mois d'avril. Selon Microsoft : « Sea of Thieves est la plus grande nouvelle IP Xbox de cette génération, et nous sommes fiers d'avancer en territoire inconnu avec l'arrivée d'une vague de nouveaux joueurs Steam ». Cette version Steam de Sea of Thieves sera compatible cross-play, et affichée au tarif de 39,99 euros.