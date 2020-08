Untitled Goose Game intégrera un mode deux joueurs le 23 septembre

Deux fois plus d’oies, deux fois plus de méfaits

Pour rappel, l’objectif d’Untitled Goose Game est de semer la pagaille dans un paisible village… en incarnant une oie facétieuse. Dérober les clés du jardinier, lacer ensemble les chaussures d’un gamin qui s’amuse dans la rue, laisser traîner le soutien-gorge de la voisine dans la cour d’un retraité… Un jeu absurde et donc forcément délicieux, que l’on pourra bientôt savourer à deux.

Annoncé hier lors du Nintendo IndieWorld, le mode coopératif de Untitled Goose Game devrait beaucoup faciliter la tâche lors des objectifs les plus retors du jeu australien.

Untitled Goose Game est disponible sur PC, Mac, PS4, Xbox One et Nintendo Switch aux alentours de 20€. Notez qu’il est également intégré au Xbox Game Pass et donc disponible sans frais aux abonnés (sur Xbox uniquement).