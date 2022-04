Disney+ présente Le Tournoi d'Everrealm, une série hybride par un producteur du Seigneur des Anneaux

Le 11 mai prochain, Disney+ proposera une série atypique, baptisée Le Tournoi d'Everrealm. Le concept : un groupe de huit « vrais » adolescents sont plongés dans un royaume fictif de fantasy médiévale où coexistent mythologie scénarisée, intrigues et aventures impliquant des acteurs et actrices.

En costumes et au milieu de décors travaillés, les protagonistes civils vont devoir réaliser des épreuves afin de sauver le royaume d'une sorcière maléfique. Ce programme à destination des plus jeunes est notamment produit par des personnes responsables d'oeuvres comme Le Seigneur des Anneaux, The Amazing Race ou encore Queer Eye.