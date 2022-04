On n'arrête plus Apple TV+, qui prépare un thriller spatial avec l'acteur de Better Call Saul (entre autres)

Apple TV+ vient d'annoncer via un communiqué de presse la mise en chantier de Constellation, une nouvelle série dramatique décrite par la plateforme comme un thriller spatial et « une exploration des limites sombres de la psychologie humaine ».

Dans ce programme, nous suivrons les pas de Jo, une jeune femme revenue de l'espace après une catastrophe et qui remarquera à son retour que certains éléments de sa vie semblent avoir tout simplement disparu. Elle se lancera alors dans une quête pour révéler la vérité sur l'histoire cachée du voyage spatial et récupérer sa vie perdue.

Au casting, on retrouvera Noomi Rapace (Millenium, Prometheus) dans le rôle de Jo, mais aussi Jonathan Banks, bien connu des amateurs de Breaking Bad et de Better Call Saul. La série est écrite par Peter Harness (Doctor Who, La Guerre des Mondes) et réalisée par Michelle MacLaren, qui a déjà signé plusieurs épisodes de The Morning Show et de la prochaine série Shining Girls, deux programmes déjà produits par Apple TV+.