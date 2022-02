The Man Who Fell To Earth : l'adaptation en série par Showtime dévoile son trailer

Il y a quelques jours, Canal+ annonçait un partenariat avec Paramount+ , lui permettant notamment de s'offrir un accès sur le long terme aux séries de Showtime. Et voilà qui tombe bien, puisque la chaîne américaine vient de dévoiler la bande-annonce et la date de sortie de The Man Who Fell to Earth.

Ainsi, cette adaptation du roman de 1963 et du film de 1976 éponymes (ou L'Homme qui venait d'ailleurs, en VF) arrivera à partir du 24 avril prochain outre-Atlantique, et ne devrait, on l'espère, pas trop tarder dans nos contrées. Les deux premiers épisodes seront diffusés à la suite, puis la série adoptera une diffusion hebdomadaire classique.

Côté intrigue, rappelons pour les néophytes ou les plus jeunes qu'un alien s'écrase sur Terre, mais qu'il peut compter sur l'aide d'une humaine. Et cela ne sera pas de trop, car l'avenir de notre planète et de la sienne sont en jeu.

Côté casting, outre les nommés et récompensés Chiwetel Ejiofor (12 Years a Slave) et Naomie Harris (Moonlight) dans les rôles principaux, du beau monde comme Jimmi Simpson (Westworld), Clarke Peters (Foundation), Kate Mulgrew (Orange Is the New Black) ou encore Bill Nighy (Page Eight) sera là.