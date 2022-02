Sonic The Hedgehog, Sans un bruit, Transformers, Tortues Ninja... Une flopée d'annonces pour Paramount+

La franchise Transformers semblait dormante depuis quelques années, mais pas question pour le studio d'abandonner ses robots qui lui ont rapporté plusieurs milliards de dollars. On savait déjà que Paramount préparait un nouvel opus intitulé Transformers: Rise of the Beasts qui sortira à l'été 2023. La major voit plus loin avec une trilogie déjà en cours de développement.

Parallèlement Paramount développe un film d'animation Transformers qui devrait atterrir sur les écrans de cinéma à l'horizon 2024. Une série animée produite pour la chaîne jeunesse Nickelodeon, baptisée Transformers: Earthspark, sera également lancée cet automne, et le studio a dévoilé les toutes premières images sur ses réseaux sociaux.