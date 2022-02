Star Trek : un quatrième film avec Chris Pine, Zachary Quinto et Zoe Saldana en approche ?

J'espère que vous aimez Star Trek. Car en plus des multiples annonces du côté de Paramount+ il y a quelques semaines concernant les futures saisons et épisodes des séries Star Trek, à savoir Discovery, Picard, Strange New Worlds, Lower Decks et Prodigy, ce sont les films de Paramount Pictures qui sont dans l'actualité aujourd'hui.

D'après Deadline initialement, puis J.J. Abrams directement, le chantier est lancé autour d'un quatrième long-métrage pour un début de production d'ici la fin de l'année. Les discussions pour faire revenir Chris Pine en tant que James Kirk ont commencé, tandis que l'objectif est sans surprise de faire également revenir Zachary Quinto, Karl Urban, Zoe Saldana, John Cho ou encore Simon Pegg.

Pour ce retour jusqu'ici plus qu'incertain, Matt Shakman (WandaVision ) devrait être à la réalisation. Pour mémoire, le dernier opus du reboot cinématographique initié en 2009, Star Trek : Sans Limites, date de 2016 et venait fêter de manière mitigée les 50 ans de la franchise.