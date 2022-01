The CW travaille sur Justice U, une série DC avec David Ramsey (Arrow)

Alors que l'avenir du contenu diffusé par The CW est incertain depuis qu'il est question de sa revente par WarnerMedia et ViacomCBS, la chaîne continue malgré tout à penser à la suite. En témoigne la commande d'un épisode pilote pour une nouvelle série DC : Justice U.

David Ramsey, qui incarne John Diggle dans Arrow et ses nombreuses séries dérivées depuis 2012, n'en a assurément pas terminé avec cet univers. Pressenti depuis un moment pour jouer un rôle dans la future série Green Lantern, l'homme reprendra en tout cas son rôle dans ce show, où il recrutera et entrainera cinq jeunes méta humains pour devenir des super héros et vivre sous couverture dans une prestigieuse université.

À l'écriture, on retrouve Michael Narducci (The Vampire Diaries) et Zoanne Clack (Grey’s Anatomy). Ramsey, habitué à être derrière la caméra, réalisera également ce pilote, sous réserve que le projet atteigne cette étape. Dernièrement, il est rapidement apparu dans Superman & Lois .