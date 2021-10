Dynamo Dream, Salad Mug — La technique au service d'une ambitieuse dystopie

Cette semaine, nous n’allons pas jouer la facilité en parlant simplement d’un court-métrage. Salad Mug est en effet le premier épisode (et unique épisode publié à ce jour) d’une série baptisée Dynamo Dream. Cela dit, son créateur, Ian Hubert (aidé par des collaborateurs et un financement via Patreon ), ayant mis trois ans à créer Salad Mug, on pourra malgré tout qualifier ce premier épisode de court-métrage. D’autant que ce démarrage, mêlant prises de vue réelles et effets spéciaux numériques, se suffit à lui-même.