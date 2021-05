Escale à Yokohama : la douce torpeur d'après la fin du monde

Yokohama est une ville portuaire située juste à côté de Tokyo, à l’Est du Japon. Elle borde la mer et les riverains peuvent y contempler chaque jour le bal des bateaux qui pénètrent et quittent le port. Enfin, ça, c’était avant.

La nouvelle Yokohama est située plus en hauteur, et elle est bien plus petite. Et pour cause, les eaux ont englouti une bonne partie du pays, et les habitants se font particulièrement rare. À quelque kilomètres de la ville vit Alpha, un robot humanoïde. Son propriétaire est le tenancier d’un café, mais celui-ci a mystérieusement disparu, depuis longtemps maintenant. Alors, en attendant le retour de son maître, Alpha s’occupe du café et sert les rares visiteurs qui y passent.