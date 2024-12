À chaque pression de touche, le décalage des sous-titres se fera de 50 ms.

3. Utilisez les réglages

Si 50 ms ce n’est pas suffisamment précis, VLC propose des réglages plus pointus pour décaler les sous-titres le plus justement possible.

Rendez-vous dans le menu “Outils”, puis “Synchronisation de piste”.