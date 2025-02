Ce format ne permet pas forcément une très bonne qualité.

Le format AVI est un ancien format et ne prend pas en charge les sous-titres, à moins qu’ils soient incrustés dans la vidéo (hardsubs) et donc indissociables. Globalement, le lecteur multimédia VLC Media Player permet de lire et de convertir un fichier vidéo vers de nombreux formats (DVD, MP4, AVI, MKV). Si l’appareil qui doit lire la vidéo n’est pas trop ancien, préférez les formats vidéo MP4 voire MKV selon la compatibilité. Suivez le même principe pour convertir une vidéo YouTube (ou autre format) en un fichier audio MP3 avec VLC.