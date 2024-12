Important : pensez à reprendre les étapes jusqu’à la 6 (incluse) pour désactiver la transformation et la préférence de transcodage. Sinon, cela va être gardé en mémoire et les prochaines vidéos ouvertes avec VLC subiront aussi la transformation et seront pivotées.

Pivoter une vidéo avec VLC sur Mac

1. Accédez aux effets vidéo

Ouvrez la vidéo à pivoter avec VLC.

Rendez-vous dans le menu “Fenêtre”, puis “Effets vidéo”.