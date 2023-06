Kia dévoile le prix de l'EV9, son gros SUV bientôt dispo en Europe

Début avril, le constructeur Kia levait officiellement le voile sur son tout nouveau SUV 100 % électrique : l'EV9. Le SUV de la marque coréenne est basé sur le plateforme E-GMP, et si on savait déjà que ce dernier allait être proposé en plusieurs versions, on attendait impatiemment de découvrir les tarifs mis au point par le constructeur.