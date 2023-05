KeePass : une vulnérabilité majeure permettrait de prendre le contrôle de vos mots de passe

La vulnérabilité permet de récupérer le mot de passe principal en clair à partir d'un vidage mémoire (ou vidage de la RAM), et ce, même lorsque l'espace de travail est verrouillé, ou qu'il ne fonctionne plus, expliquent les spécialistes de Malwarebytes, qui offrent une nouvelle lecture de la faille, d'ailleurs exploitable sur Windows, macOS et Linux.