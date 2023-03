Fortnite va arrêter de fonctionner sur de nombreux PC !

Comme l'avait annoncé précédemment l'éditeur, cette nouvelle version du jeu arrive avec la fin du support pour Windows 7 et Windows 8, qui ne sont officiellement plus pris en charge. Sur ces plateformes, Fortnite ne sera plus mis à jour et ne bénéficiera plus de nouveauté. De plus, le magasin du jeu ne devrait plus être disponible sur les appareils sous Windows 7 et Windows 8.