Découvrez la taille de la Xbox Series X, par rapport à nos PS4 et Xbox One

Une Xbox Series X qui se fondra dans le salon ?

Source : IGN

En effet, certains y voient une enceinte connectée, d'autres un mini-boitier PC... Mais quelle est la taille de la future Xbox par rapport aux consoles actuelles ?C'est la question à laquelle a souhaité répondre le magazine IGN qui, à défaut de disposer de la vraie console, a mis au point une maquette taille réelle de la Xbox Series X.Selon IGN, en se basant notamment sur la taille du lecteur ou de la manette, la future Xbox mesurera environ 15 cm de large, pour 30 cm de hauteur.La petite maquette mise au point par IGN permet donc de visualiser ce à quoi devrait ressembler la future Xbox Series X une fois arrivée dans nos salons. L'occasion également pour le magazine de comparer la future machine de Microsoft, avec les actuelles PS4 Pro et Xbox One X Une console présentée à la verticale, mais qui pourra évidemment être placée à l'horizontale si on le souhaite. Selon Phil Spencer, le gabarit très spécifique de la Xbox Series X lui permettra de se fondre parfaitement dans un salon, contrairement aux consoles actuelles.Aux côtés des PS4 Pro et Xbox One X, la Xbox Series X est évidemment moins encombrante en termes de profondeur, mais elle est en revanche deux fois plus épaisse. Certains devraient être séduits par le design de cette future Xbox, là où d'autres au contraire y verront une pure erreur de design...