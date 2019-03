L'app Microsoft Wireless Display permet de streamer vos jeux PC sur Xbox One

Le stream PC vers Xbox One de sortie

Sans crier gare, la dernière version de l'application de Microsoft permet donc aux utilisateurs dede streamer, sur leur console, des jeux, avec évidemment la possibilité d'utiliser la manette de la console.Alors que Microsoft vient tout juste de faire la démonstration (fake ou non) avec Forza Horizon 4 de sa technologie xCloud , voilà qu'il est dès à présent possible de profiter des joies de l'écran dupliqué via l'application Wireless Display. Le tout fonctionne depuis la connexion Miracast, et permet donc d'envoyer l'image de son PC sur sa Xbox One.Le fait de dupliquer l'image de son PC sur la Xbox One permet également d'accéder à sa ludothèque complète, et de jouer à n'importe quel titre (y compris un jeu Steam). À noter toutefois quelquesqui empêchent l'affichage de certaines fonctions, c'est le cas de Netflix pour ne citer que lui.On peut ainsi jouer à ses jeux PC sur la TV du salon via sa Xbox One et la manette associée, mais pas question d'utiliser le combo clavier/souris en passant par l'application Wireless Display. Évidemment, cette nouvelle fonction n'est pas uniquement vouée à faire tourner des jeux PC, et peut tout à fait permettre à certains d'utiliser leur Xbox pour effectuer des présentations, streamer des vidéos stockées sur l'ordinateur, ou toute autre forme d'activités réservées au PC.L'application est à télécharger gratuitement sur Windows 10 comme sur Xbox One.