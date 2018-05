La Xbox One X, deux jeux et un écran Acer 4K 48,5" à 769€

Ne perdez pas de temps

Le pack du gamer 4K

Modifié le 29/05/2018 à 11h39

Décidément, Cdiscount mérite une fois encore bien son nom avec cette très jolie offre qui devrait faire plaisir aux gamers de tous poils. Le site marchand propose en effet un pack comprenant une Xbox One X 1To, Sea of Thieves, PUBG ainsi qu'un écran 4K Acer de 48,5 pouces pour 769 euros au lieu de 1199 euros.Une jolie ristourne de près de 35% qui vous permettra de profiter pleinement de vos jeux en 4K. Cdiscount oblige, vous pourrez profiter de la livraison en un jour ouvré si vous êtes client Cdiscount à volonté, ou bien payer en 4 fois si vous êtes éligibles.Si jamais vous n'avez pas encore franchi le pas de la 4K, ce pack est peut-être l'occasion pour le faire. Vous y trouverez en effet une console Xbox One X avec un disque dur d'un téraoctet, et qui dispose de la puissance de traitement nécessaire pour faire tourner vos jeux en 4K nativement. Pour aller avec, vous pourrez découvrir le dernier jeu de Rare, Sea of Thieves , et le bulldozer multijoueur du moment, PlayerUnknown's Battelground.Pour afficher vos jeux en 4K, vous pourrez compter sur un écran Acer de 48,5 pouces doté d'une dalle IPS 16:9ème doté d'une définition de 3874 par 2160 pixels, avec un taux de rafraichissement de 60 Hz. Le temps de réponse gris à gris est de 4 ms, et le rapport de contraste de 100000000:1 avec une luminosité de 300 cd-m2. Côté connectique, comptez sur trois ports HDMI, un port VGA et un port DisplayPort.