Abstractism : des hackers utilisent Steam pour miner de la cryptomonnaie

Abstractism, un jeu tout bête qui fait tourner votre machine à plein régime

De faux objets Team Fortress 2

Mais que fait Steam ?

Modifié le 31/07/2018 à 14h41

Avec le jeu Abstractism, que l'on peut se procurer pour seulement 0,39 centimes d'euros sur la plateforme, votre GPU risque de chauffer ! Ce jeu est tout ce qu'il y a de plus banal puisqu'il s'agit d'un plateformer sans grand intérêt, cependant, il déclenche un exécutable appelé « steamservice.exe » qui n'a rien de légitime et qui est d'ailleurs analysé comme un cheval de Troie par de nombreux antivirus. D'après pcgamesn.com, il s'agirait en fait d'un malware qui augmente considérablement l'utilisation de votre processeur et carte graphique afin d'en détourner la puissance de calcul et miner de la cryptomonnaie.Le développeur d'Abstractism ne s'est pas arrêté là puisqu'il en a également profité pour créer de faux objets pour son jeu. Les items reprennent l'apparence et le nom d'objets vendu dans le jeu de Valve, Team Fortress 2. Comble de l'ironie, malgré l'évidence de la présence d'un malware dans son jeu, le développeur, connu sous le pseudonyme de okalo.union sur Steam, s'est targué de cette déclaration sur le forum :Et pour rajouter une étoile à son glorieux palmarès, le développeur a intégré plusieurs clichés racistes et homophobes à ses items, comme si son scam destiné aux joueurs de TF2 ne lui suffisait pas.Cette arnaque met en lumière une affaire dont la plateforme de Valve se serait bien passée. Bien que le jeu ait été retiré de la boutique Steam, la récente décision de Valve de ne plus contrôler les jeux autorisés à être vendus fait polémique. En effet, il est assez facile pour un pirate d'intégrer des malwares comme celui-ci dans un simple jeu gratuit, on est alors en droit de se demander si les utilisateurs de Steam sont bel et bien en sécurité lorsqu'ils utilisent la plateforme.