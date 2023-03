Valve célèbre le premier anniversaire du Steam Deck avec des promos

Valve ne pouvait manquer une occasion comme celle-ci. La société s'est fendue d'une petite promotion sympathique pour attirer encore un peu plus de joueurs. Il est question d'économiser 10 % sur le prix de vente, et ce, peu importe la version que vous souhaitez vous offrir.

La mouture équipée de 64 Go d'eMMC passe ainsi à 377,1 euros (contre 419 euros normalement). La version dotée d'un SSD de 256 Go est facturée 494,1 euros (contre 549 euros) et, enfin, le Steam Deck avec son SSD de 512 Go ne coûte plus « que » 611,1 euros (contre 679 euros).