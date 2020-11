PS5 : la DualSense fonctionne sur PS3 et Nintendo Switch mais pas sur PS4

À sa sortie le 12 novembre prochain aux États-Unis et dans six autres territoires (puis le 19 novembre 2020 en France), la PS5 sera accompagnée par divers accessoires. Les joueurs pourront se procurer séparément une caméra, une télécommande, un casque Pulse 3D ou encore une station de charge pour les manettes. Et puisque nous évoquons la manette, c'est la fameuse DualSense qui a fait la une de l'actualité ce week-end.