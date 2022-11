Il existe désormais un émulateur fonctionnel pour la PS4 !

À l'heure où nous écrivons ces lignes, 26 titres sont jouables via fpPS4. Cela concerne principalement des jeux indépendants comme Thomas was Alone, A Boy and His Blob ou encore Spy Chameleon. Hélas, aucune exclusivité AAA (comprenez par là « à gros budget ») n'est accessible. Les God of War, Ghost of Tsushima et autres The Last of Us Part II sont donc aux abonnés absents. Comme on peut le voir sur cette liste, la quasi-totalité du catalogue PS4 n'est pas compatible avec l'émulateur.