Envie de revivre l'horrible année que fut 2020 ? C'est possible grâce à ce jeu en ligne

Lancé en arcade en 1988, Double Dragon 2 : The Revenge fait incontestablement partie des jeux les plus populaires de l’époque. Un beat’em up signé Technos, qui a évidemment connu la gloire en salles d’arcade, mais aussi (et surtout !) sur Nintendo NES ! Lancé à la rentrée 1990 sur la console 8 bits, Double Dragon 2 : The Revenge devient instantanément un classique, ainsi qu'un sujet de discussion obligatoire dans la cour de récré !