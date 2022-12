Selon Google Maps (grâce à vos avis), le plus beau marché de Noël est celui de...

Roulement de tambour… Que ce soit chez nous en France ou plus largement en Europe, les marchés et attractions de Noël séduisent petits et grands, et sont immanquables pour les touristes et les habitués tout au long du mois de décembre. Google a établi le top France et le top Europe des marchés et attractions les mieux notés sur Maps, avec au moins 100 avis. Le vôtre est peut-être dans la liste, qui sait !