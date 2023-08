𝕏 : Elon Musk veut convaincre Apple de revoir à la baisse les commissions des influenceurs

Chez X.com, il y a le frivole, comme l'histoire du compte @X, et le sérieux. Le sérieux ? On parle évidemment ici d'argent. Un sujet majeur depuis la reprise du réseau social par Elon Musk, non seulement pour rétablir l'équilibre financier de Twitter, mais aussi, objectif ambitieux, pour y attirer les créateurs de contenu.

C'est avec cette idée que le milliardaire annonce du changement sur la politique de commissions prises par la plateforme. « Alors que nous avions précédemment indiqué que X ne garderait rien pendant les 12 premiers mois, puis prendrait 10 %, nous modifions cette politique pour que X ne garde rien pour toujours, jusqu'à ce que le paiement dépasse 100 000 dollars, puis 10 %. Les 12 premiers mois restent gratuits pour tous », a-t-il ainsi expliqué.