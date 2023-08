Twitter (ou X) permet désormais de... masquer la certification. Mais pourquoi ?

En clair, cela permet à l'utilisateur de ne pas afficher aux yeux de ses abonnés son statut d'abonné payant, et ainsi éviter certaines remarques. Bien sûr, cela n'empêche pas ces mêmes utilisateurs de prétendre à la monétisation pour les créateurs de contenus, laquelle nécessite notamment d'être abonné Blue et d'afficher plus de 15 millions d'impressions sur les trois derniers mois.

Vous comprenez mieux pourquoi certains utilisateurs réagissent sur à peu près tout et (surtout) n'importe quoi depuis quelques semaines pour gonfler leurs statistiques…