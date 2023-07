Twitter impose brutalement sa nouvelle version payante de TweetDeck

Pour mémoire, TweetDeck est un site spécialement utile pour les power users et les professionnels utilisant les réseaux sociaux, puisqu'il permet d'afficher plusieurs colonnes (fil, notifications, listes, DM, recherches, etc.) et de fortement gagner en productivité. La nouvelle version perd certaines fonctionnalités et colonnes (comme Activités), mais en gagne d'autres (sondages, Spaces, affichage des derniers tweets ou des tweets recommandés comme sur Twitter…).

Globalement, la nouvelle version de TweetDeck ressemble de plus en plus à la version web de Twitter sur plusieurs colonnes, ce qui peut poser question sur son intérêt. On relèvera tout de même la possibilité de créer des Decks, c'est-à-dire des instances séparées du site, pratique pour les professionnels notamment. Est-ce suffisant pour faire payer les utilisateurs ? Ce n'est pas certain, d'autant que certaines fonctionnalités sont absentes, en particulier celles liées aux équipes, temporairement désactivées pour ne revenir que dans quelques semaines.