Twitter : vous allez bientôt pouvoir décider d'être cité ou non

Ainsi, les utilisateurs de Twitter auront bientôt la possibilité de bloquer totalement la possibilité de les mentionner dans un tweet (comme c'est le cas déjà en ce qui concerne l'identification sur les photos). Il sera également possible d'autoriser uniquement les contacts qu'ils suivent, et non l'ensemble des utilisateurs, à les inclure dans leurs tweets via ce même système de mention. Les utilisateurs bloqués resteront quant à eux dans l'impossibilité de les mentionner.