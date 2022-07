Twitter vous permet enfin de vous "démentionner" d'une conversation

Dans la pratique, la procédure est plutôt simple, puisqu'il suffit de cliquer sur le menu du tweet en question (via les trois petits points). Ici, on pourra suivre l'utilisateur, le masquer, le bloquer, mais aussi « quitter la conversation ». Dès lors, le nom de l'utilisateur ne sera plus identifié ni dans le tweet d'origine ni dans les réponses. À noter que les utilisateurs ne pourront plus vous mentionner dans la conversation si vous avez choisi de quitter cette dernière.