Il y a du réseau sur le Kilimandjaro ! La Tanzanie s'assure que vous puissiez tweeter, instagrammer et... être sauvé

Si la question de la sécurité est primordiale dans cet investissement, elle n'est pas le seul enjeu. Avec plus de 35 000 visiteurs se lançant chaque année à la conquête du plus haut sommet d'Afrique, la montagne représente une importante source de revenus par le tourisme. La possibilité offerte à ces alpinistes de documenter en direct sur Twitter ou Instagram leur périple est donc un moyen de faire rayonner encore plus le pays et d'attirer toujours plus de visiteurs.