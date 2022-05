Voilà pourquoi votre Mac ne sera plus lent !

Quand on a affaire à une firme aussi spécialisée dans les Mac qu'Intego, c'est une vraie chance, car si ses applications ne sont pas estampillées Apple, elles sont au moins aussi qualitatives que les suites de la Pomme. Et la bonne nouvelle, c'est que Mac Washing Machine X9 bénéficie des vingt années d'expertise d'Intego pour optimiser au mieux votre appareil. Ses objectifs sont tout d'abord de vous aider à repérer les fichiers doublons et ceux qui sont potentiellement indésirables sur votre appareil. Grâce à l'intelligence artificielle, Mac Washing Machine X9 les distingue rapidement et fait ainsi de la place, avec en moyenne 3Go gagnés ! C'est toujours bon à prendre sachant que les Mac ne disposent pas tous d'un stockage conséquent.

De plus, avec le Dock Intego, rangez très facilement vos fichiers, là encore grâce à l'IA. Mac Washing Machine X9 parvient à rassembler pour vous les fichiers qui font la paire, et vous permet ainsi de mieux vous y retrouver sans avoir à perdre des heures ! Un gain de temps certain et une vision d'ensemble facilitée, c'est un vrai atout ! En plus, avec Mac Washing X9, vous disposez d'une interface vraiment très intuitive et donc facile à prendre en main, même pour celles et ceux qui ne sont pas des experts en informatique.