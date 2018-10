L'hologramme d'Amy Winehouse en tournée (avec un vrai groupe) en 2019

Une tournée et des hologrammes pour la bonne cause

Quel est le point commun entre Tupac, Whitney Houston ou encore Michael Jackson ? Tous se sont « produits » sur scène après leur mort... enfin sous forme d'hologramme. Ce sont cette fois les fans d'qui vont pouvoir, lors d'une tournée l'année prochaine redécouvrir les tubes « Rehab » ou « Back to Black » par exemple avec un groupe de musiciens bien réels, eux.« La musique de notre fille a touché la vie de millions de personnes », a déclaré Mitch Winehouse, le père de la chanteuse, « et cela signifie tout pour que son héritage se poursuive de cette manière innovante et révolutionnaire. » Amy Winehouse va faire son retour sur scène lors d'une tournée événement, organisée grâce à un partenariat entre la société californienne BASE Hologram et la Fondation Amy Winehouse. La tournée prévue vers la fin de 2019 a été programmée pour la bonne cause, puisqu'elle servira à récolter des fonds pour la prévention contre l'alcool, qui a causé la mort de l'artiste, et les drogues. Les billets ne sont pour le moment pas disponibles, mais on vous invite à surveiller cela de près via le site de Base Hologram La chanteuse de jazz londonienne, que l'on aurait reconnu entre mille avec ses traits d'eye-liner à la Cléopâtre, fait partie du « Club des 27 », cette liste tristement célèbre d'artistes disparus à l'âge de 27 ans, dans laquelle on retrouve d'autres légendes comme Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin et Kurt Cobain.