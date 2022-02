LiveWire S2 Del Mar : une moto électrique plus légère et moins chère en vue chez Harley-Davidson

Pour mémoire, la première moto LiveWire avait été commercialisée au prix de 33 900 € TTC à son lancement. Harley-Davidson semble vouloir changer de stratégie avec cette nouvelle version, définie comme un modèle « plus accessible, plus léger et plus agile ».

Cette baisse des prix est rendue possible en grande partie grâce au mode de conception Arrow, qui optimise les coûts.