COMPUTEX 2019 : qu'attendre du plus grand salon mondial de l'informatique ?

COMPUTEX, c'est quoi, et à quoi ça sert ?

À quoi faut-il s'attendre pour COMPUTEX 2019, entreprise par entreprise

AMD

Asus

Gigabyte

Microsoft

MSI

Nvidia

Intel

Et le reste !

COMPUTEX 2019 (anciennement connu sous le nom de Salon international des technologies de l'information de Taipei) se déroulera du 28 mai au 1er juin à Taïwan.Clubic sera sur place pour couvrir l'événement. Mais avant tout, à quoi faut-il s'attendre du plus grand salon mondial de l'informatique, cuvée 2019 ?COMPUTEX est en quelque sorte l'endroit où aller chaque année si vous recherchez: sous forme de salon, l'événement réunit tous les acteurs majeurs de l'informatique, comme Asus ou AMD, afin qu'ils dévoilent leurs dernières nouveautés (majoritairement en). Qu'il s'agisse d'ultra-books, de PC Gaming ou de composants PC juteux, COMPUTEX constitue un événement à ne pas manquer pour tous les passionnés d'informatique et de. Pour de nombreuses entreprises, COMPUTEX sert également de "catalyseur" pour attirer le marché du jeu vidéo (et les joueurs, cela va de soi). Comme il se passe énormément de choses chaque année, il est parfois difficile de savoir à quoi s'attendre ou quoi surveiller.Comme nous le disions,au COMPUTEX 2019 pour dévoiler leurs nouveautés. Voici toutes les rumeurs, spéculations et à quoi il faudra sûrement s'attendre, le tout, trié constructeur par constructeur.organise une conférence un jour avant le début officiel de l'exposition (le 27 mai) et avec Lisa Lu. C'est là que nous attendons les (justement très attendus) processeurs Ryzen 3000 de 7 nm. Il est fort probable que, au cours de la semaine, Intel rétorquera avec sa propre solution, vraisemblablement avec leurs processeurs 10ème génération, basés sur la micro-architecture Comet Lake de 14 nm. Gigabyte a déjà critiqué l'intégration de la troisième génération Ryzen pour l'actualisation de son ordinateur portable de jeu Aorus. Et pendant ce temps, MSI dit avoir des cartes mères de nouvelle génération prévues en feuille de route.Quoi qu'il en soit, ces révélations auront une incidence considérable sur tous les aspects de l'événement cette année. Au CES 2019, AMD avait annoncé son architecture Zen 2 de 7 nanomètres (nm), qui arrivera derrière son Ryzen 3ème génération. Jusqu'ici, les rumeurs suggèrent que nous pourrions avoir jusqu'à 16 cœurs et 32 fils dans un nouveau processeur Ryzen, dévoilé lors de l'événement. Mais AMD ne fabrique pas que des processeurs : les spéculations vont bon train sur la présence de Navi 10 lors de l'événement (pas la fée de Link, mais l'architecture de GPU en 7nm)., par exemple, est l'une des plus grandes entreprises informatiques au monde : des ordinateurs portables de jeu aux ultrabooks, des cartes mères aux meilleures cartes graphiques, la marque fait... à peu près tout. Cependant, Asus a été relativement calme au cours des derniers mois, après l'annonce d'un grand nombre d'Ultrabooks et d'ordinateurs portables gaming au CES 2019. L'année dernière, Asus avait également annoncé le lancement de son ZenBook Pro 15 , un poste de travail mobile unique, doté d'un écran tactile intégré à son pavé tactile. Nous nous attendons toujours à ce que Asus fournisse quelque chose de spécial et d'unique, et nous avons hâte de découvrir ce qu'ils vont nous présenter pour leur trentième anniversaire.Pouret leur marque de PC Gaming Aorus, les rumeurs restent plutôt vagues. Tout est possible : la présentation de nouvelles cartes mères, ou de nouveaux ordinateurs portables de jeu. Gigabyte a rafraîchi ses ordinateurs portables Sabre avec des lecteurs Intel Optane, les premiers ordinateurs portables gaming à le faire. En définitive, tout ce que nous savons, c'est que Gigabyte sera présent à l'événement !participera bel et bien au COMPUTEX 2019. Il faudra probablement s'attendre à des informations sur la MÀJ Windows du 10 mai 2019, ainsi que leurs avancées en technologies axées sur le Cloud. Le dévoilement de nouveaux appareils Surface est également possible, avec le dernier firmware sorti il y a peu.Au CES 2019,avait mis en avant de nouveaux ordinateurs portables gaming intéressants dont le fameux GS75 Stealth . L'année dernière, au COMPUTEX 2018, ils avaient dévoilé, entre autres, l'abordable MSI GF63. À voir ce que nous réserve la marque au dragon pour cette édition 2019 du COMPUTEX, même si nous sommes plutôt confiants.Concernant, certaines rumeurs faisaient état d'une éventuelle révélation de cartes graphiques grand public en 7nm (Ampere). Mais il est plutôt possible qu'ils se consacrent à l'IA ou aux professionnels, comme lors du GTC 2019.Enfin, concernant, ce dernier est dans une situation plus difficile que ses concurrents, et ce malgré le fait que la société fabrique encore certains des processeurs les plus rapides au monde (comme le Core i9-9900K). L'année dernière, Intel avait fait une excellente performance avec une puce Xeon, à 28 cœurs, 56 threads et cadencé en 5 GHz... à plus de 3000€. C'est impressionnant, mais cela reste insuffisant. À part cela, Cannon Lake devait sortir il y a 5 ans, après Skylake, et Sunny Cove et Ice Lake ont été annoncés au CES de cette année. On peut donc imaginer que ces processeurs en 10 nm prendront de la place lors de l'événement.Bien évidemment, il est possible quelors du COMPUTEX 2019, avec peut-être G.Skill, BenQ, NZXT, Razer, ou encore Corsair. Il y auracette année, ce qui promet dans tous les cas une véritable flopée de nouveautés, que l'on attend avec impatience.Quoi qu'il en soit -pour découvrir tous ces nouveaux matériels et vous donner toutes les informations au compte goutte.