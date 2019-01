CES 2019 - MSI dévoile le GS75 et sa gamme de notebooks équipés de RTX

MSI GS75 et GS65 Stealth : design ultrafin et RTX 2080



Le MSI GS75 Stealth. © MSI

MSI GT75 Titan et GT63 Titan : un mastodonte à écran 4K



Le MSI GT75 Titan. © MSI

MSI GE75 Raider et GE63 Raider : de bons compromis entre poids et performances



Le MSI GE75 Raider. © MSI

MSI GL73 et GL63 : les meilleurs rapports qualité-prix



Le MSI GL73. © MSI

Ce sont pas moins de huit nouvelles références qui rejoindront les rangs des ordinateurs portables gaming decette année, et toutes bénéficieront des largesses de l'architecture Turing de Nvidia.Jouissant d'un design ultrafin et léger, lene pèse que 2,2 kg malgré ses 17,3 pouces. Une prouesse permise notamment par l'affinement drastique des bords de l'écran Full HD 144 Hz que nous constations déjà sur le MSI P65 Creator À la recherche d'un ordinateur plus compact ? C'est vers leet ses 15,6 pouces pour 1,9 kg qu'il faudra se tourner. Il faudra en revanche faire une croix sur l'Intel Core i9 proposé en exclusivité sur le GS75 Stealth.Les deux ordinateurs sontLa gamme des GT Titan passe aussi à la dernière génération de GPU Nvidia, et permet ainsi de jouir de vos jeux préférés en 4K dans le plus haut niveau de détails disponible grâce aux cartes RTX.Résolument imposant, leest configurable jusqu'à l'Intel Core i9 de 8e génération et la RTX 2080 dotée de 8 Go de GDDR6. Vu la taille de la bestiole, vous aurez bien compris que la gamme Titan fait une croix sur le Max-Q Design ; la bête pèse 4,56 kg dans sa version 17 pouces. Leest quant à lui doté d'un écran 15,6 pouces pour un poids total de 2,94 kg, et disposera au maximum d'un processeur i7.L'un comme l'autre seront disponibles prochainement avec un écran Full HD de 144 Hz ou un écran 4K de 60 Hz.Plus abordable, la gamme GE se pare de deux nouveaux modèles : les GE75 Raider et GE63 Raider.Ledispose d'un écran Full HD 144 Hz de 17,3 pouces et peut être équipé d'un processeur Intel Core de 8e génération jusqu'à l'i7 ainsi que des RTX 2060, 2070 et 2080 et ses 8 Go de GDDR6, pour un total de 2,6 kg environ.Lese distingue quant à lui par un écran de 15,6 pouces aux bordures beaucoup plus épaisses. Il jouit autrement des mêmes possibilités de configuration.Enfin, l'entrée de gamme des ordinateurs gaming de MSI se dote également des cartes GeForce RTX avec les GL73 et GL63.Afin de conserver le tarif à son niveau le plus bas possible, lene grimpe que jusqu'à un i7 de 8e génération et une RTX 2060 dotée de 6 Go de GDDR6. Il dispose en outre d'un écran de 17,3 pouces Full HD au taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il pèse 2,9 kg.Le petit dernier, le, embarque quant à lui un écran 15,6" disposant des mêmes caractéristiques, au détail près qu'il peut (en option) couvrir jusqu'à 94% de la gamme NTSC et voir son temps de réponse réduit à 3ms.