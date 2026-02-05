Des ruelles colorées de Guanajuato aux eaux turquoise des plages de Tulum, le Mexique est un pays où traditions ancestrales et modernité s’entremêlent à chaque coin de rue. Que vous soyez en train de déguster des tacos al pastor dans un marché de Tijuana, d’explorer les vestiges de Chichén Itzá ou de flâner sur le Malecón de Puerto Vallarta, une connexion internet fiable vous accompagnera partout. Pour vous aider à rester connecté en 2025, nous avons sélectionné les meilleures eSIM pour voyager au Mexique, afin de profiter du pays sans tracas et sans frais d’itinérance exorbitants.
Une eSIM est une version entièrement dématérialisée de la carte SIM traditionnelle. Intégrée directement dans votre smartphone, elle peut être activée quelques secondes après l'achat en scannant un QR code reçu par mail ou via l’application d’un fournisseur, sans jamais avoir à ouvrir votre téléphone ou à changer de carte. Vous pouvez donc ajouter un forfait data pour le Mexique tout en conservant votre carte SIM et votre numéro habituels pour vos appels et messages. C’est une solution rapide, flexible et parfaitement conçue pour ceux qui voyagent régulièrement.
Pourquoi choisir une eSIM plutôt qu'une SIM locale au Mexique ?
Utiliser une eSIM lors d’un séjour au Mexique permet d’être connecté immédiatement en débarquant à l’aéroport de Cancún ou Guadalajara. Plus besoin de rechercher un kiosque téléphonique ou de négocier un forfait en espagnol après un long vol : en quelques secondes, vous accédez à Internet en 4G ou 5G pour tous vos besoins. Vous pouvez ainsi commander un taxi, suivre votre itinéraire dans le métro de CDMX, consulter une carte pour rejoindre votre hôtel ou traduire un menu en un instant. En plus de son aspect pratique, la eSIM est aussi une alternative beaucoup plus économique que le roaming international, souvent coûteux pour cette destination.
Avec quel smartphone puis-je utiliser une eSIM ?
Les eSIM fonctionnent sur la grande majorité des smartphones récents : l'iPhone à partir du XS, les gammes Samsung Galaxy S et Z, les Google Pixel dernière génération, ainsi que de nombreux modèles de smartphones Android de Xiaomi, Oppo ou Honor. Les modèles plus anciens, sortis avant 2020, peuvent ne pas être compatibles avec l'eSIM. Avant d’acheter une eSIM mexicaine, vérifiez vos réglages ou consultez la liste des appareils compatibles fournie par le vendeur. Cela vous évitera les mauvaises surprises une fois à Mérida ou Oaxaca.
Les meilleures eSIM pour le Mexique en 2025
- Pour un forfait modulable selon la durée du séjour : Ubigi - De nombreux forfaits eSIM rechargeables pour s'adapter à vos vacances.
- Pour explorer le pays du Yucatán au Chiapas : Holafly - Une eSIM avec données illimitées pour des vacances sereines.
- Pour un budget maîtrisé et un Internet ultra sécurisé : Saily - L'expertise de NordVPN pour toutes les connexions à l'étranger.
- Pour explorer toute l'Amérique Latine : Airalo - Parfait pour un itinéraire à travers différents pays d'Amérique du Sud.
- Pour une connexion optimale même en pleine Mer des Caraïbes : GigSky - La eSIM qui vous accompagne sur terre, en mer et dans les airs.
- Pour aller à l'essentiel pendant vos vacances au Mexique : GoMoWorld - Le bon rapport qualité-prix pour un forfait sans superflu.
Comment avons-nous testé ces eSIM ? Nos critères de sélection
Pour établir ce comparatif, nous nous sommes mis dans la peau d’un voyageur découvrant le Mexique. Nous avons installé différentes eSIM avant le départ pour mesurer la facilité d’activation, puis nous les avons testées sur place dans des environnements variés : dans les rues historiques de Puebla, en bord de mer sur la Riviera Maya, au cœur de Mexico ou lors de trajets en bus longue distance…
- Facilité d'installation et d'activation : une activation rapide, sans étapes complexes ni manipulations techniques.
- Rapport qualité-prix : coût des données, quantité de données suffisantes par rapport à la durée de validité du package et aux usages prévus (Google Maps, WhatsApp).
- Qualité et couverture du réseau : couverture et stabilité, que vous soyez dans une grande ville, une zone touristique ou un village plus isolé.
- Service client : disponibilité et efficacité en cas de problème, même avec le décalage horaire.
- Flexibilité des offres : adaptés à un court séjour à Cancún comme à un itinéraire de plusieurs semaines à travers le pays.
Pourquoi nous faire confiance ?
Notre équipe réunit des voyageurs passionnés et des spécialistes du numérique qui ont parcouru le Mexique à de nombreuses reprises. Nous savons combien une bonne connexion peut simplifier la vie dans un pays où les transports, les réservations d’activités et les communications reposent souvent sur les applications mobiles, sans oublier la traduction !
Ce guide repose sur des tests réels, réalisés sur le terrain : installations avant le départ, comparaisons de vitesse, analyses de couverture dans des zones urbaines et rurales, et vérification des performances lors d’un usage quotidien. Nous ne sommes affiliés à aucun opérateur : notre objectif est de vous offrir des recommandations fiables, en toute transparence.
Comparatif des 6 meilleures eSIM pour le Mexique en 2025
Que vous vous promeniez dans les ruelles de San Miguel de Allende, que vous nagiez dans un cénote ou que vous exploriez les marchés animés de Tijuana, une bonne connexion mobile rend vos vacances plus fluides. Voici les six fournisseurs que nous jugeons les plus pertinents pour un séjour au Mexique.
Ubigi - Pour un forfait flexible et économique au Mexique
Ubigi affiche des forfaits très compétitifs pour le Mexique et l’Amérique Latine. Avec une application claire disponible en 10 langues et un suivi précis de la consommation, c’est la solution idéale pour maîtriser son budget tout en bénéficiant d’un réseau fiable dans les grandes villes et les zones touristiques.
✅ Points forts
- Des forfaits de 3 Go à une data illimitée
- Application et SAV multilingues
- Recharge très facile depuis l’application, même quand il n'y a plus de data disponible
- Possibilité de choisir la provenance de votre adresse IP pour accéder à tous vos contenus habituels
❌ Points faibles
- Débits variables dans certaines zones montagneuses
- Des forfaits 2 ou 30 jours mais pas de durée intermédiaire
Pourquoi choisir cette eSIM ?
Ubigi convient parfaitement aux voyageurs qui passent l’essentiel de leur temps dans les grandes villes ou les zones touristiques : Mexico, Guadalajara, Monterrey, Tulum, Cancún… Avec des packs data à prix raisonnables, elle permet de rester connecté sans se ruiner. Pour les voyages de quelques jours ou les itinéraires sans usage intensif, c’est une solution très pratique.
Fiche technique Ubigi
- 🌍 Couverture : +200 pays couverts
- ⏳ Durée : Ponctuelle, mensuelle, annuelle
- 🧳 Formules : Monde, multidestinations
- 🔄 Données : Recharge disponible
- 📱 Compatibilité : iOS, Android, Windows
- 📍 Type de packs : Monde, pack combiné
Notre avis
Ubigi combine prix bas et fiabilité. Son application est l’une des plus agréables du marché, et ses forfaits couvrent largement les besoins d’un voyageur lambda au Mexique ou en Amérique Latine. Pour une bonne connexion à petit prix, c’est une excellente option.
Holafly - Pour voyager sans restrictions de Mérida à Cancún
Holafly s’adresse aux voyageurs qui souhaitent profiter du Mexique en restant connectés en permanence, sans se soucier de la quantité de données consommées. Entre les rues colorées de Mexico, les sites archéologiques du Yucatán ou les longues plages de la Riviera Maya, pouvoir compter sur une 4G/5G illimitée, ça simplifie la vie !
✅ Points forts
- Données vraiment illimitées et sans risque de coupure
- Connexion via les principaux opérateurs mexicains (Telcel, AT&T, Movistar)
- Activation en quelques instants via un QR code envoyé immédiatement
- Assistance en français disponible 24/7
❌ Points faibles
- Tarifs plus élevés que les offres limitées
- Débit parfois réduit dans certaines zones rurales
- Partage de connexion limité à 1 Go par jour sur la plupart des plans
Pourquoi choisir cette eSIM ?
Holafly est idéale si vous utilisez massivement votre smartphone : navigation dans les rues de Puebla, visioconférences depuis votre hôtel à Playa del Carmen, publications Instagram à Chichen Itzá ou streaming vidéo pendant un trajet en bus. Avec la data illimitée, vous n’avez jamais à penser à votre consommation. C’est aussi la solution la plus confortable si vous travaillez à distance ou si vous voyagez longtemps.
Fiche technique Holafly
- 🌍 Destinations : 258 pays couverts
- ⏳ Durée : packs de 1 à 90 jours
- 🧳 Formules : Pays, région, Monde (7, 10, 15, 20, 30 jours)
- 🔄 Données : Illimitées, sans recharge
- 📱 Compatibilité : iOS, Android, Windows
- 📍 Type d'offre : Monde, continent, pack combiné
Notre avis
Pour des vacances au Mexique sans contraintes, Holafly est une solution haut de gamme et très confortable. L’activation avant le départ évite tout stress à l’arrivée, et la data illimitée garantit une connexion fluide partout où le réseau est disponible. C'est l'eSIM parfaite pour les voyageurs très connectés ou les longs séjours dans le pays.
Saily - Une solution simple et abordable pour se connecter au Mexique
Saily, l'eSIM internationale de NordVPN, propose des eSIM pensées pour les voyageurs ayant besoin d’une connexion simple, fonctionnelle et peu coûteuse. Au Mexique, où les réseaux peuvent être inégaux selon les régions, Saily assure un service fiable dans les zones urbaines et touristiques, idéal pour les usages quotidiens.
✅ Points forts
- Prix très compétitifs
- Installation rapide et interface minimaliste
- L'expertise en cybersécurité de NordVPN
❌ Points faibles
- Performances variables dans les zones montagneuses
- Pas de données illimitées
Pourquoi choisir cette eSIM ?
Saily est adapté aux voyageurs qui veulent une connexion pour l’essentiel : consulter Google Maps, réserver une excursion, envoyer des messages, commander un Uber ou vérifier des horaires. Il offre un excellent rapport qualité-prix, avec l'assurance de disposer d'une connexion sécurisée.
Fiche technique Saily
- 🌍 Couverture : +200 pays couverts
- ⏳ Durée : 7, 15, 30, 90, 180 ou 365 jours
- 🧳 Formules : Pays, Région, Monde
- 🔄 Données : Recharge disponible
- 📱 Compatibilité : iOS, Android
- 📍 Type d'offres : Monde, pack combiné
Notre avis
Saily répond parfaitement aux besoins des voyageurs qui n'ont pas une grosse consommation de données mais qui veulent rester connectés sans tracas tout au long de leur voyage. Une option simple, efficace et sécurisée pour voyager au Mexique sans stress.
Airalo - L’option idéale pour combiner Mexique et pays voisins
Airalo propose une large gamme d’eSIM, dont plusieurs parfaitement adaptées au Mexique. Son avantage : des prix très bas et des forfaits multipays très pratiques pour ceux qui continuent leur itinéraire vers les États-Unis, le Guatemala ou d’autres pays d’Amérique centrale.
✅ Points forts
- Tarifs parmi les moins chers du marché
- Très bon choix de forfaits locaux et régionaux
- Programme de fidélité "Airmoney" qui récompense les achats
❌ Points faibles
- Support client principalement en anglais
- Débit parfois variable selon les pays traversés
Pourquoi choisir cette eSIM ?
Airalo est la solution parfaite pour les voyageurs qui ne se limitent pas au Mexique : road trip continental, voyages en bus transfrontaliers, itinéraires combinant Cancún + États-Unis… Une seule eSIM peut couvrir plusieurs pays. Elle est aussi très appréciée par les voyageurs au budget serré.
Fiche technique
- 🌍 Couverture : plus de 200 pays et régions
- ⏳ Durée : de 7 à 180 jours
- 🧳 Formules : locales, régionales, globales
- 🔄 Données : data uniquement ou Discover+ avec appels/SMS
- 📱 Compatibilité : iOS et Android (application mobile dédiée)
- 📍 Type d'eSIM : prépayés sans engagement, rechargeables
Notre avis
Airalo reste l’une des meilleures options pour les voyageurs qui veulent flexibilité et petit prix. Pour une utilisation classique, elle fait parfaitement le travail. Son côté multipays la rend particulièrement pratique pour les itinéraires combinés en Amérique.
GigSky - Pour une couverture fiable même hors des grandes villes
GigSky met l’accent sur la stabilité du réseau, notamment dans les zones plus isolées. Au Mexique, où certaines régions rurales ou côtières peuvent être moins bien desservies, GigSky assure une connexion plus régulière que d’autres eSIM économiques.
✅ Points forts
- Très bonne performance dans les zones rurales et côtières
- Support client réactif
- Partenaire officiel d'Apple
❌ Points faibles
- Prix plus élevés que certaines alternatives
- Choix de forfaits plus limité
Pourquoi choisir cette eSIM ?
GigSky est un excellent choix pour ceux qui prévoient de sortir des sentiers battus : routes du Chiapas, plages sauvages de la côte pacifique, zones reculées du Yucatán… Si votre itinéraire inclut beaucoup de déplacements ou des régions plus isolées, la stabilité du réseau de GigSky est un vrai atout.
Fiche technique
- 🌍 Couverture : plus de 190 pays et zones maritimes/aériennes
- ⏳ Durée : offres ponctuelles de 1 à 30 jours
- 🧳 Formules : locales, globales, croisière, vol
- 🔄 Données : data uniquement, pas d’appels/SMS
- 📱 Compatibilité : iOS, Android, Windows via application
- 📍 Type d'offres : prépayées sans abonnement
Notre avis
GigSky s’adresse clairement aux voyageurs aventureux qui s’éloignent des villes et des zones très touristiques. Pour un road trip ou un itinéraire incluant plages, villages et nature, c’est l’une des solutions les plus fiables.
GoMoWorld – Une eSIM simple, pratique et abordable pour le Mexique
GoMoWorld s’impose comme une solution économique et très facile à installer. Parfaite pour les voyageurs qui souhaitent une connexion fiable dans les villes et les zones touristiques, elle offre des forfaits simples à activer et à utiliser.
✅ Points forts
- Prix attractifs
- Installation simple et rapide, tout se fait via l'application
- Couverture dans plus de 170 pays
- Idéal pour les séjours courts ou les city-trips
❌ Points faibles
- Application simple, peu d’options avancées
- Pas d'illimité
- Peu de packs longue durée ou pour les usages intensifs
Pourquoi choisir cette eSIM ?
GoMoWorld est idéale pour ceux qui restent majoritairement en ville : Mexico, Mérida, Guadalajara, Tulum… Elle couvre largement les besoins classiques du quotidien : navigation, réseaux sociaux, communication, réservations. Une solution parfaite pour un séjour économique et sans prise de tête.
Fiche technique
- 🌍 Couverture : une centaine de pays couverts
- 📍 Type d'offres : prépayées, activables à la demande
- 📱 Compatibilité : iOS et Android
- 🔄 Données : data limitée selon le plan
- 🧳 Formules : data seule ou data + numéro local
- ⏳ Durée : packs ponctuels ou mensuels
Notre avis
GoMoWorld convient très bien aux voyageurs qui souhaitent une solution simple et abordable pour rester connectés lors d’un voyage classique au Mexique. C’est une eSIM pratique, fiable dans les zones touristiques et facile à utiliser.
Vous comptez voyager vers d'autres destinations ? Consultez nos différents comparatifs des meilleures eSIM pour voyager et trouvez le forfait le plus adapté à vos futures vacances.
eSIM Mexique : les réponses à toutes vos questions
Pourquoi choisir une eSIM plutôt qu'une SIM locale au Mexique ?
Opter pour une eSIM permet d’être connecté dès votre arrivée à Mexico, Cancún ou Guadalajara, sans devoir chercher une boutique Telcel ou AT&T à l’aéroport. Vous pouvez activer votre forfait avant le départ, éviter les frais d’itinérance internationaux et vous déplacer immédiatement avec Internet : indispensable pour commander un taxi, vérifier votre hôtel ou consulter un itinéraire. C’est aussi une solution plus simple et plus rapide que l’achat d’une SIM physique, surtout après un long vol.
La eSIM fonctionne-t-elle partout au Mexique ?
Les eSIM utilisent les réseaux des grands opérateurs mexicains (Telcel, Movistar, AT&T). Dans les villes et les zones touristiques comme Cancún, Tulum, Puebla ou Monterrey, la couverture est excellente. En revanche, dans les régions rurales ou isolées (Chiapas, Oaxaca, certaines zones du Yucatán), la connexion peut être moins stable. Pour la majorité des voyageurs, l'eSIM offre une couverture très correcte, mais il faut garder à l’esprit que le réseau mexicain n'est pas aussi homogène qu’en Europe.
Peut-on utiliser une eSIM pour plusieurs appareils ?
Une eSIM ne peut être installée que sur un seul appareil à la fois. Pour utiliser vos données sur un autre appareil, comme un ordinateur ou une tablette, vous pouvez utiliser le mode partage de connexion.
Une eSIM Mexique peut-elle être utilisée aux États-Unis ou au Canada ?
Certaines eSIM régionales couvrent toute l'Amérique, du Nord au Sud. C’est idéal pour un séjour combiné Mexique–États-Unis ou Mexique–Canada, ou si vous faites une escale à Miami ou Houston. Vérifiez toutefois la liste précise des pays inclus : elle diffère selon les opérateurs.
Quels sont les inconvénients de l'eSIM ?
Le principal inconvénient d’une eSIM réside dans le fait qu’elle ne fournit pas de numéro local pour les appels et les SMS classiques. Elle reste également associée à un unique appareil une fois activée, ce qui empêche de la déplacer facilement vers un autre téléphone. Enfin, son installation nécessite une connexion Internet — Wi-Fi ou 4G — ce qui peut entraîner des frais d’itinérance si vous ne l’avez pas configurée à l’avance avant de quitter votre pays.