Pourquoi choisir une eSIM plutôt qu'une SIM locale au Mexique ?

Utiliser une eSIM lors d’un séjour au Mexique permet d’être connecté immédiatement en débarquant à l’aéroport de Cancún ou Guadalajara. Plus besoin de rechercher un kiosque téléphonique ou de négocier un forfait en espagnol après un long vol : en quelques secondes, vous accédez à Internet en 4G ou 5G pour tous vos besoins. Vous pouvez ainsi commander un taxi, suivre votre itinéraire dans le métro de CDMX, consulter une carte pour rejoindre votre hôtel ou traduire un menu en un instant. En plus de son aspect pratique, la eSIM est aussi une alternative beaucoup plus économique que le roaming international, souvent coûteux pour cette destination.

Avec quel smartphone puis-je utiliser une eSIM ?

Les eSIM fonctionnent sur la grande majorité des smartphones récents : l'iPhone à partir du XS, les gammes Samsung Galaxy S et Z, les Google Pixel dernière génération, ainsi que de nombreux modèles de smartphones Android de Xiaomi, Oppo ou Honor. Les modèles plus anciens, sortis avant 2020, peuvent ne pas être compatibles avec l'eSIM. Avant d’acheter une eSIM mexicaine, vérifiez vos réglages ou consultez la liste des appareils compatibles fournie par le vendeur. Cela vous évitera les mauvaises surprises une fois à Mérida ou Oaxaca.