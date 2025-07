Clubic teste et compare les forfaits mobiles depuis plus de 25 ans, en toute indépendance et de manière objective. Notre mission : vous aider à choisir une offre adaptée à vos besoins pour votre séjour en Thaïlande, sans vous encombrer avec des considérations inutiles.

Chaque eSIM présentée dans ce comparatif a été testée par nos journalistes selon un protocole rigoureux, incluant des tests d'installation, d'activation et de paramétrage, mais aussi de couverture réseau et de compatibilité. Nous avons testé ces forfaits eSIM Thaïlande dans différents contextes (road trip, courts séjours, voyage professionnel, télétravail) sur plusieurs types d’appareils (iOS, Android) et dans des situations variées : à la plage, dans des grandes villes comme Bangkok ou Pukhet, à proximité des zones de forêt et des parcs nationaux (Khao Sok)…