Quelle est la différence entre une eSIM et une carte SIM locale ?

Une eSIM s’installe à distance via Internet et permet d’avoir un accès rapide au réseau dès votre arrivée en Albanie, sans passer par un point de vente ni manipuler de carte physique. C’est une solution très pratique pour les séjours courts ou les arrivées tardives. En revanche, une carte SIM locale s’achète sur place et offre souvent des tarifs plus avantageux, notamment pour les appels locaux ou les longs séjours. Elle est aussi nécessaire si vous avez besoin d’un numéro de téléphone albanais.

La couverture réseau est-elle bonne partout en Albanie ?

Oui, la couverture réseau en Albanie est globalement bonne, surtout si vous utilisez une eSIM connectée aux grands opérateurs locaux comme Vodafone Albania, One Telecommunications ou ALBtelecom. Dans les grandes villes comme Tirana, Durrës ou Vlora, le signal 4G est très fiable. Sur la côte adriatique et dans les zones touristiques du sud, la connexion reste fluide pour la navigation, les appels en ligne ou l’usage des réseaux sociaux. En revanche, dans certaines zones montagneuses ou très rurales, des coupures ponctuelles peuvent survenir. Pour un usage classique, la connexion est stable et suffisante sur l’essentiel du territoire.

Puis-je passer des appels avec une eSIM en Albanie ?

Non, les forfaits eSIM disponibles pour l’Albanie sont généralement limités à la data. Ils ne fournissent pas de numéro albanais, ce qui signifie que vous ne pouvez pas passer d'appels traditionnels ni envoyer de SMS via le réseau mobile classique. En revanche, vous pouvez parfaitement passer des appels via Internet avec des applications comme WhatsApp, Telegram, Messenger ou Skype, tant que vous êtes connecté au réseau mobile ou au Wi-Fi. Si vous avez besoin de passer des appels classiques ou de recevoir des SMS, il vaut mieux acheter une carte SIM locale.

Comment vérifier si mon smartphone est compatible avec une eSIM ?

La majorité des smartphones récents haut de gamme sont compatibles avec l’eSIM, notamment les iPhone à partir du XS, les Google Pixel récents et les Samsung Galaxy S20 et suivants. Pour vérifier si votre appareil l’est, ouvrez les paramètres réseau : si une option comme « Ajouter un forfait eSIM » ou « Ajouter un opérateur » apparaît, c’est bon signe. Vous pouvez aussi consulter la fiche technique officielle de votre modèle ou la liste des appareils compatibles fournie par le fournisseur eSIM que vous comptez utiliser.

Faut-il être connecté à Internet pour activer une eSIM de voyage ?

Oui, il faut une connexion Internet pour activer une eSIM de voyage, car l’installation passe par le téléchargement d’un profil depuis les serveurs du fournisseur. L’idéal est de faire l’activation avant le départ, depuis chez vous en Wi-Fi, pour éviter tout stress à l’arrivée. Sinon, vous pouvez aussi le faire sur place, en vous connectant à un Wi-Fi public à l’aéroport, à l’hôtel ou dans un café. Une fois le profil installé, la connexion au réseau mobile albanais se fait automatiquement, sans autre manipulation.

Quel est le prix d’une eSIM pour l'Albanie ?

les forfaits eSIM coûtent généralement entre 4 € et 35 €, selon le volume de données (de 1 à 20 Go) et la durée (de 7 à 30 jours).