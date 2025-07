Les meilleurs forfaits eSIM pour le Canada en 2025

Quelles sont les différences entre une eSIM et une carte SIM classique ?

Au Canada, l’eSIM séduit de plus en plus les voyageurs en quête de praticité. Elle s’active à distance, ce qui permet d’éviter les files d’attente dans les boutiques physiques dès l’arrivée à l’aéroport. En revanche, les cartes SIM locales, proposées par des opérateurs comme Rogers, Bell ou Telus, peuvent être plus avantageuses pour les longs séjours, notamment si vous avez besoin d’un numéro canadien pour passer des appels classiques ou recevoir des SMS. L’eSIM mise sur la simplicité et l’instantané, la SIM locale sur la flexibilité et parfois un meilleur coût à long terme.

La couverture réseau est-elle bonne partout au Canada ?

Le Canada est vaste, mais les principaux opérateurs comme Rogers, Bell, et Telus couvrent efficacement la majorité des zones urbaines et touristiques. Une eSIM s’appuie sur ces réseaux pour offrir une connexion fiable en 4G et parfois 5G dans les grandes villes comme Toronto, Montréal ou Vancouver.

Dans les régions plus isolées – comme certaines parties du Yukon, du nord de l’Ontario ou du Nouveau-Brunswick – le signal peut être plus instable. Mais pour un usage courant, la navigation GPS, les appels via messagerie et les réseaux sociaux fonctionnent bien dans la plupart des zones fréquentées par les voyageurs.

Puis-je passer des appels avec une eSIM au Canada ?

Les forfaits eSIM à destination du Canada sont majoritairement limités à l’usage data. Cela signifie qu’ils ne permettent pas les appels ou SMS classiques via le réseau cellulaire canadien. Toutefois, les appels via WhatsApp, FaceTime, Signal ou Skype fonctionnent parfaitement dès lors que vous êtes connecté à Internet. Si vous souhaitez appeler un numéro local ou recevoir des SMS canadiens, il faudra envisager une SIM locale physique avec un numéro associé.

Comment vérifier si mon smartphone est compatible avec la eSIM ?

De nombreux modèles récents, comme les iPhone XS et suivants, les Pixel récents ou les Samsung Galaxy S20/S21/S22, sont compatibles avec l’eSIM. Pour le vérifier, allez dans les réglages de votre smartphone. Sur iPhone, un bouton "Ajouter un forfait eSIM" apparaît dans les réglages cellulaires si votre appareil est compatible. Sur Android, l'information est généralement présente dans les paramètres réseau. Si aucune option eSIM ne s’affiche, votre téléphone ne prend sans doute pas en charge cette fonctionnalité.

Faut-il être connecté à Internet pour activer une eSIM de voyage ?

Oui, une connexion Internet est indispensable pour activer une eSIM. L’activation repose sur le téléchargement d’un profil numérique fourni par votre opérateur. Il est donc conseillé de l’activer avant le départ, depuis votre domicile ou votre lieu de travail. Si ce n’est pas possible, une connexion Wi-Fi à l’aéroport ou à votre hébergement au Canada suffira pour finaliser l’installation. Une fois activée, l’eSIM prend immédiatement le relais et vous connecte au réseau mobile local.

Quel est le prix d’une eSIM pour le Canada ?

En 2025, le coût d’une eSIM dépend de la durée et du volume de données. Pour un séjour de quelques jours à un mois, les prix varient généralement entre 9 € et 45 € pour des forfaits allant de 1 Go à 20 Go. Certaines offres plus premium proposent des durées plus longues ou une couverture multi-pays, utiles si vous prévoyez de traverser la frontière vers les États-Unis ou d’explorer plusieurs provinces.